Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bankenwerte wie die Deutsche Bank oder auch die Commerzbank hätten zuletzt von den steigenden Zinsen profitiert. Genauso hätten auch die nachlassenden Rezessionssorgen geholfen. Das konjunkturelle Bild sei nämlich längst nicht mehr so düster wie vor Monaten - auch, weil der Staat mit Preisbremsen und milliardenschweren Entlastungspakten gegensteuere.Die deutsche Wirtschaft stehe trotz Gegenwinds bislang besser da als zunächst gedacht. Im dritten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) überraschend um 0,4 Prozent zum Vorquartal gewachsen. Die Sorge vor einem schweren Konjunktureinbruch im kommenden Jahr schwinde zunehmend. "Die konjunkturellen Rahmenbedingungen haben sich deutlich entspannt", habe jüngst Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer gesagt.Viele Volkswirte würden inzwischen von einer vergleichsweise milden Rezession im kommenden Jahr ausgehen. Sie würden im Gesamtjahr 2023 einen BIP-Rückgang um weniger als ein Prozent erwarten. Zum Vergleich: Im Corona-Krisenjahr 2020 sei die Wirtschaftsleistung in Europas größter Volkswirtschaft um mehr als vier Prozent geschrumpft. Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) erwarte für 2023 sogar ein leichtes Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent - auch dank staatlicher Energiepreisbremsen.Das spiele den Banken hervorragend in die Karten. Damit sinke nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer größeren Zahl an Firmenpleiten komme und die Banken in hohem Maße Rückstellungen für notleidende Kredite bilden müssten.Während die Deutsche Bank-Aktie am Donnerstag um 0,6 Prozent auf 10,69 Euro zulegen könne, würden die Papiere der Commerzbank um 0,7 Prozent auf 8,94 Euro gewinnen.Mit Material von dpa-AfXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: