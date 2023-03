Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,40 EUR -0,52% (13.03.2023, 09:45)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,492 EUR -1,65% (13.03.2023, 09:30)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,12 USD -6,63% (10.03.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.03.2023/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Bankentitel unter Druck - ChartanalyseDie Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) rutschte am Freitag mit einem Minus von 7,4% ans Ende des DAX-Tableaus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die Deutsche Bank-Aktie am 27. Januar auf das bisherige 2023er Top bei 12,36 EUR gestiegen sei und den Januar mit einem Gewinn von 15,3% beendet habe, seien die Papiere im Anschluss in einer rund 0,80 EUR breiten Range seitwärts gelaufen. Die Verluste der US-Banken infolge der Turbulenzen um die Silicon Valley Bank am Donnerstagabend habe am Freitag dann auch die Aktie der Deutschen Bank auf Talfahrt geschickt. Im Tief seien die Notierungen auf 10,38 EUR abgesackt, hätten die Abgaben letztlich aber auf 10,67 EUR eindämmen können.Ausblick: Durch den Kursrutsch - zwischenzeitlich hätten die Papiere fast 10% im Minus gelegen - sei die Aktie aus der charttechnischen Dreiecksformation nach unten herausgefallen.Das Long-Szenario: Um den Sell-off vom Freitag zu kontern, sollten die Notierungen zunächst wieder über das 2022er Mai-Hoch (10,73 EUR) sowie die 100-Tage-Linie (10,86 EUR) steigen und im Anschluss das frische Abwärts-Gap zwischen 10,94 EUR und 11,51 EUR schließen. Dabei müssten die Kurse allerdings zugleich die Rückkehr über das Volumenmaximum, die 11-Euro-Marke und das Februar-Tief bei 11,18 Euro vollziehen. Nach einem erfolgreichen Gap-Close hätten die Papiere Platz bis an den GD50 (11,66 EUR), bevor die 12er Barriere in den Fokus rücken würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: