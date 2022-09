Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Während sich der Gesamtmarkt am Donnerstag mühsam stabilisiere, zeige die Bankenbranche weiter Stärke. Zum einen würden die jüngst angekündigten Zinserhöhungen die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank steigen lassen. Zum anderen hätten sich nun auch die Analysten von Morgan Stanley zu Wort gemeldet.Während der Aktienmarkt unter der hohen Inflation leide, würden Banken vom Gegensteuern der Notenbanken über kräftige Zinserhöhungen profitieren. Analystin Magdalena Stoklosa von der US-Bank Morgan Stanley halte den positiven Zinseffekt in einer aktuellen Branchenstudie für noch nicht angemessen gewürdigt. Trotz der ebenfalls stützenden Ankündigung von Fiskalmaßnahmen in Europa sei die Branchenbewertung günstig. Sie stufe die Branche nun mit "attractive" ein und schließe sich den Strategen der Investmentbank an, die mit "overweight" zu einer stärkeren Gewichtung in den Portfolios raten würden.Die Aktien der Commerzbank habe die Analystin folglich mit "overweight" eingestuft und das Kursziel von 11,40 Euro auf 13,40 Euro erhöht. Die besonders zinssensitive Commerzbank gehöre zu den Favoriten von Stoklosa. Von daher habe sie die Einstufung der Deutschen Bank auf "equal-weight" belassen, das Kursziel aber von 12 auf 15 Euro angehoben.Seit Montag ringe die Aktie der Deutschen Bank um den Widerstand am August-Hoch bei 9,18 Euro. Dank des neuen Schwungs stehe die Chance nun gut, dass die Hürde geknackt werden könne. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde die bereits eingeleitete mittelfristige Trendwende erneut bestätigen. Auf Sicht der nächsten Woche würden dann das Verlaufshoch bei 9,90 Euro sowie die 200-Tage-Linie bei 10,28 Euro in den Fokus fallen.Sowohl die Aktie der Deutschen Bank, als auch der Commerzbank geben eine gute Figur ab und sind eine Wette auf die anhaltende Zinswende in der Eurozone - Investierte bleiben dabei, Trader können sich an die eben genannten Marken halten, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: