Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,734 EUR +1,68% (28.02.2023, 12:21)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,732 EUR +1,58% (28.02.2023, 12:06)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,25 USD +2,34% (27.02.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nicht nur die Aktie der Deutschen Bank könne heute an der Börse zulegen, der gesamte Sektor in Europa befinde sich im Aufwind. Hintergrund seien neue Daten zur Inflation aus Frankreich und Spanien, die die Zinsfantasie wieder anheizen würden. Die Deutsche Bank-Aktie stehe aktuell hingegen vor mehreren Hürden.Bankenwerte seien am Dienstagvormittag europaweit gesucht, der Sektor liege mit 0,5 Prozent Plus an der Spitze der Branchen. Im DAX würden Commerzbank-Scheine um 2,4 Prozent zulegen. Kurstreiber seien nach Händlerangaben die überraschend hohen Inflationsdaten, diesmal aus Frankreich und Spanien. Die Rentenmärkte würden darauf auf Tauchstation gehen - die Renditen würden steigen -, vor allem die langlaufenden Renten-Futures würden fallen."Zu den positiven Aussichten auf weiter steigende Zinsen versteilert es auch noch die Zinskurve", habe ein Händler gegenüber dem Nachrichtenportal Dow Jones News gesagt. Banken hätten davon doppelt profitiert. Zudem mache der Ausstieg von Axa bei Monte dei Paschi etwas Hoffnung, dass wieder Bewegung in das M&A-Geschäft bei Banken komme.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe unterdessen das Kursziel für Deutsche Bank leicht von 19,30 auf 19,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Chris Hallam habe seine Schätzungen für europäische Banken in einer Studie vom Freitagmittag daran angepasst, dass der nach der Weltfinanzkrise 2007/08 geschaffene Einheitliche Abwicklungsfonds der europäischen Bankenunion sein Mittelziel erreichen dürfte und die Beiträge für Banken somit sinken dürften.Die niedrige Bewertung und eine Dividendenrendite von rund drei Prozent würden fundamental für die Aktie sprechen.Mutige setzen auf einen baldigen Ausbruch, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link