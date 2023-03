Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Über das Wochenende habe die UBS die strauchelnde Rivalin Credit Suisse für 3 Mrd. CHF übernommen. Damit sollten noch größere Turbulenzen verhindert werden. Über Nacht seien nun indes neue Maßnahmen der Notenbanken weltweit bekannt geworden. Die Lage bleibe weiterhin sehr fragil. Die Aktie der Deutschen Bank verliere deutlich.Neben einer Verstaatlichung der Credit Suisse sei eine Übernahme durch die UBS für die Schweiz scheinbar die einzig gangbare Lösung gewesen. Die Bank habe seit mehreren Quartalen Probleme gehabt, am Ende sei der Vertrauensverlust zu groß gewesen und die dadurch ausgelösten Liquiditätsabflüsse wohl ebenfalls. Die UBS kaufe nun die Credit Suisse für 3 Mrd. CHF in eigenen Aktien und zahle umgerechnet 0,76 CHF pro Aktie. Zum Handelsschluss am Freitag habe die Credit-Suisse-Aktie noch bei rund 1,86 CHF notiert, die Marktkapitalisierung habe bei über 7 Mrd. CHF gelegen.Die Schweizer Notenbank stelle zudem für die UBS Liquiditätshilfen von 100 Mrd. CHF zur Verfügung, um die Übernahme zu begleiten. Der Staat habe eine Garantie von 9 Mrd. CHF für größere Verluste ausgesprochen, die aus schlummernden Risiken der Credit Suisse für die UBS entstehen könnten.Wie fragil die Situation mittlerweile sei, zeige die heute Nacht angekündigte, konzentrierte Aktion mehrerer Notenbanken weltweit. Sechs große Notenbanken würden die Schlagzahl zur Versorgung des Finanzsystems mit Dollar-Liquidität erhöhen. Bestehende Dollar-Geschäfte sollten schon ab Montag nicht mehr nur wöchentlich, sondern täglich durchgeführt werden, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am späten Sonntagabend als eine der beteiligten Notenbank in Frankfurt mitgeteilt habe. Die Transaktionen hätten eine Laufzeit von jeweils sieben Tagen und sollten bis mindestens Ende April stattfinden.Die derzeitigen Turbulenzen im Bankensektor würden mit einem erhöhten Bedarf an Liquidität einhergehen. In der vergangenen Woche hätten die US-Banken eine Rekordsumme an kurzfristigen Krediten bei ihrer Notenbank Federal Reserve (FED) ausgeliehen. Die über das sogenannte Diskont-Fenster ausgeliehene Summe habe mit rund 153 Mrd. USD sogar den bisherigen Höchstwert aus der weltweiten Finanzkrise 2008 übertroffen.Die Turbulenzen im Bankensektor, die vorletzte Woche von den USA ausgegangen seien, dürften sich durch die Übernahme der Credit Suisse noch ausgeweitet haben. Die verschiedenen Maßnahmen der Notenbanken würden die Märkte aktuell nicht beruhigen, denn für viele Experten würden sie erst recht zeigen, wie stark das Vertrauen zuletzt in der Branche abgenommen habe.Die Aktie der Deutschen Bank notiere tief im Minus. Für das Papier dürfte es heute weiter kräftig abwärtsgehen. Anleger sollten die Deutsche Bank-Aktie nun meiden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: