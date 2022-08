Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,45 EUR -0,65% (22.08.2022, 09:05)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,496 EUR -4,19% (19.08.2022)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,53 USD -4,80% (19.08.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) eine interessante Anlageidee für mutige Anleger.Der Deutschen Bank stehe in den USA eine höhere Strafe wegen der Nutzung von Messenger-Diensten ins Haus. Die Bank solle einem Medienbericht kurz vor der Einigung mit Behörden stehen. Auch andere Finanzinstitute seien davon betroffen.Laut dem Wall Street Journal sollten neben der Deutschen Bank die Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citigroup, sowie Barclays betroffen sein. Die Börsenaufsicht SEC und die Derivateaufsicht CFTC sollten mit den Geldhäusern kurz vor einer Einigung stehen.Bis Ende September solle es demnach zu Einigungen kommen. Auf die Banken dürfte jeweils eine Zahlung von 200 Millionen Dollar zukommen. Damit wäre eine großangelegte Untersuchung abgeschlossen. Nach den Regeln der SEC und der CFTC müssten Finanzinstitute die schriftliche Kommunikation ihrer Mitarbeiter archivieren und überwachen. So solle sichergestellt werden, dass Compliance-Vorschriften eingehalten würden. WhatsApp und andere Messengerdienste würden es jedoch erlauben, dass Nachrichten nach dem Lesen gelöscht würden.Gerade zu Hochphasen der Pandemie hätten viele Bankmitarbeiter aus dem Home-Office die privaten Kommunikationsdienste genutzt. Amerikas größte Bank, J.P. Morgan, habe schon letzten Dezember einen Vergleich mit einer Strafzahlung von 200 Millionen Dollar vereinbart.Die Aktie habe Ende letzter Woche wieder abgeben müssen, die mittelfristigen Aussichten würden aber attraktiv bleiben.Mutige Anleger können einsteigen und einen Stopp bei 5,90 Euro setzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link