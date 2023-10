Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank rücke noch stärker ins Visier der BaFin. Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde habe nun einen unabhängigen Beobachter für die Deutsche Bank AG installiert und erhöhe damit den Druck auf den Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing, die Probleme bei der Betreuung von Kunden in der Postbank-Einheit zu beheben. Die Aktie zeige sich recht unbeeindruckt.Der Sonderbeauftragte werde die Bemühungen der Deutschen Bank zur Behebung der Schwachstellen überwachen und der BaFin regelmäßig Bericht erstatten, habe die Aufsichtsbehörde am Montag in einer Erklärung mitgeteilt. Die BaFin habe diese Maßnahme ergriffen, um die kollektiven Interessen von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu schützen, heiße es weiter.Ein Sprecher der Deutschen Bank habe gesagt, das Institut werde mit der Aufsicht und dem Sonderbeauftragten eng zusammenarbeiten, "um die Erwartungen unserer Aufsichtsbehörden und der von Unannehmlichkeiten betroffenen Kunden schnellstmöglich wieder zu erfüllen." Die Deutsche Bank mache Fortschritte bei der Verbesserung der Bearbeitungszeiten bei der Postbank. Den Angaben zufolge seien etwa 400 Mitarbeiter zusätzlich im Kundendienst eingesetzt worden. Im Oktober sollten schrittweise mehrere hundert weitere Vollzeitkräfte dafür hinzukommen.Die Deutsche Bank-Aktie, die am Montag 0,2 Prozent auf 10,43 Euro verliere, dürfte die genannten Probleme bei ihrer Tochter Postbank zeitnah in den Griff bekommen. Überdies habe sich bei der günstig bewerteten Aktie das Chartbild zuletzt verbessert. Sollte der Widerstand bei 10,71 Euro gebrochen werden, sollte man spätestens auf den Zug aufspringen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 7,70 Euro sichere ab. (Analyse vom 02.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: