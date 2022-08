Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,549 EUR +0,36% (01.08.2022, 09:32)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,495 EUR -0,36% (01.08.2022, 09:17)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,71 USD +1,04% (28.07.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die EZB habe erst diesen Monat die Zinsen angehoben, doch die Entwicklung sei schon seit Längerem absehbar gewesen. Die Marktzinsen seien ohnehin seit Monaten gestiegen. Kein Wunder, dass europäische Banken nun mit größeren Gewinnsprüngen glänzen könnten. Doch die Aussichten seien teilweise verhalten, denn zu groß sei die Unsicherheit.Die Inflation treibe zwar die Kosten der Banken in die Höhe und sie müssten mehr Geld für mögliche Kreditausfälle beiseitelegen, da sich die makroökonomischen Aussichten verschlechtern würden. Diese Effekte würden sich aber bislang noch nicht allzu stark zeigen.Die weiteren Aussichten seien eher verhalten. Die Deutsche Bank habe beispielsweise vor schwerwiegenden Folgen gewarnt, sollte Russland seine Gaslieferungen nach Deutschland einstellen. Vorstandschef Christian Sewing habe auf der Bilanzpressekonferenz prognostiziert, dass ein solches Szenario die Risikokosten in diesem und im nächsten Jahr um etwa 1 Mrd. Euro in die Höhe treiben würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: