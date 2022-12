Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,662 EUR -0,21% (28.12.2022, 13:34)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,686 EUR -0,22% (28.12.2022, 13:23)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,40 USD +0,18% (27.12.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe zuletzt gut performt. So habe der Titel seit Anfang vorheriger Woche rund acht Prozent an Wert gewonnen. Vor allem die Aussicht auf weiter steigende Zinsen habe viele Investoren aufspringen lassen. Und auch die Analysten seien mehrheitlich optimistisch für die Papiere des größten deutschen Finanzinstituts gestimmt.Mit der RBC Bank habe sich zuletzt ein Analystenhaus äußerst positiv zur Aktie der Deutschen Bank geäußert. Die Kandier hätten das Kursziel für den Titel von 14 auf 15 Euro angehoben und würden den Finanztitel als Outperformer betrachten. Auch dieses Upgrade sei gerade einmal rund drei Wochen her.Überdies zeige sich die Mehrheit der von Bloomberg befragten Analysten zuversichtlich für die im DAX gelistete Aktie. Von 26 befragten Experten würden 13 (einschließlich der RBC Bank) den Bank-Titel nämlich zum Kauf empfehlen. Zehn nähmen eine neutrale Haltung und nur drei Experten würden zum Verkauf raten. Das Konsensziel auf 12-Monatssicht betrage 12,65 Euro und impliziere weiteres Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Die Deutsche Bank-Aktie pendele zur Wochenmitte um ihren Vortagesschluss bei 10,71 Euro. Sollte die Aktie nachhaltig über den Widerstand bei 10,72 Euro (Hoch vom 31. Mai) steigen, wäre Platz bis zu den Hochs aus dem Frühjahr bei rund 12 Euro. Zur Erinnerung: Das Jahreshoch liege gar bei 14,64 Euro und datiere vom 10. Februar dieses Jahres.Ein weiteres Kaufargument liefere zudem die nach wie vor günstige Bewertung: So signalisiere etwa das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,4 eine Unterbewertung. Die Wettbewerber kämen im Schnitt auf das Doppelte - und zwar auf 0,8.Kurzum: Wer investiert ist, bleibt in jedem Fall weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. Etwaige Nachzügler mit Mut könnten noch aufspringen, Kursziel: 13,50 Euro. (Analyse vom 28.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link