XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,926 EUR +0,95% (24.08.2023, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,71 USD 0,00% (24.08.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG unter die Lupe.Seit gestern seien wichtige Notenbanker in Jackson Hole zusammengekommen. Im US-Bundesstaat Wyoming würden sie sich einmal im Jahr treffen, um über die Weltwirtschaft und das Finanzsystem zu diskutieren. In der Vergangenheit sei von dem Treffen mehrmals schon Signalwirkung ausgegangen. Das könnte dieses Jahr wieder der Fall sein.Am heutigen Freitag würden kurz hintereinander FED-Chef Jerome Powell und EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Jackson Hole eine Rede halten. Dabei würden sich Anleger sowohl für die Eurozone als auch den Dollarraum natürlich neue Aussagen zur Geldpolitik erhoffen. Würden die Notenbanken, tendenziell habe die FED den Großteil der Wegstrecke bereits hinter sich gebracht, Zinssenkungen signalisieren, dann dürfte das die Börsen beflügeln. Auch positiv könnte das für die Aktien von Banken sein. Denn zu hohe Zinsen würden bereits jetzt in verschiedenen Segmenten die Nachfrage und somit auch die Erlöse der Geldhäuser drücken.Auch für die Aktie der Deutschen Bank könnten von den Aussagen der Notenbanker in Jackson Hole neue Impulse ausgehen. Aktuell stecke der Kurs im Seitwärtstrend fest. Investierte Anleger sollten vorerst dabeibleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.08.2023)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,919 EUR -0,09% (25.08.2023, 08:58)