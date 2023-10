Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,83 EUR -0,87% (04.10.2023, 08:46)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,931 EUR -1,83% (03.10.2023, 17:37)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,37 USD -2,26% (03.10.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Deutschen Bank hätten die massiven Probleme bei der Postbank nun bekanntlich Konsequenzen. Wie bereits am Montag bekannt wolle die Bafin einen Sonderbeauftragten einsetzen. Doch das Thema habe nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern betreffe nun auch die geplanten Umbaumaßnahmen in der Sparte Privatkunden.Bei der Postbank gebe es seit einiger Zeit größere Probleme mit dem Zugriff von Kunden auf ihre Konten. Nach der Migration auf die Systeme der Deutschen Bank - bekannt als Projekt Unity - seien gehäuft derartige Schwierigkeiten aufgetreten. Anfang der Woche habe die Finanzaufsicht nun einen Sonderbeauftragten in das Finanzinstitut geschickt, der die Bemühungen der Deutschen Bank zur Behebung der Schwachstellen überwachen und der BaFin regelmäßig Bericht erstatten werde. Das habe die Aufsichtsbehörde am Montag in einer Erklärung mitgeteilt.Die Bank selbst habe nun offenbar zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um die Probleme so schnell wie möglich abzustellen. Nach Informationen des "Handelsblatts" seien die Verhandlungen über einen Stellenabbau in der Sparte Baufinanzierungen vorläufig ausgesetzt worden. Das habe die Zeitung von mehreren mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfahren. Das Geldhaus wolle die betroffenen Beschäftigten im Kundendienst der Postbank einsetzen.Die Deutsche Bank habe diesen Bereich erst um 400 Mitarbeiter gestärkt, um den Rückstau abzuarbeiten. Durch den ausgesetzten Stellenabbau würden nun laut Finanzkreisen 200 weitere Beschäftigte hinzukommen. Von externen Dienstleistern und aus anderen Bereichen solle ebenfalls Unterstützung kommen.Die Aktie der Deutschen Bank habe nach den erneut negativen Nachrichten vom Montag gestern fast 2 Prozent nachgegeben. Die Aktie sei damit wieder unter die Marke von 10,00 Euro gerutscht. Dabei seien auch die 200-Tage-Linie bei 10,26 Euro und der GD50 bei 10,04 Euro gerissen worden. Damit sei der Ausbruch zunichtegemacht.Investierte bleiben mit Stopp 7,70 Euro dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link