Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Aus charttechnischer Sicht lasse ein Ausbruch bei der Aktie der Deutschen Bank weiter auf sich warten. Die Ergebnisse des jüngsten Stresstests seien zwar besser als 2021 gewesen, aber relativ gesehen nicht zufriedenstellend. Eine neue Einschätzung komme nun von den Citi-Analysten.Wenig überraschend seien die Ergebnisse des von der europäischen Bankenaufsicht EBA kürzlich durchgeführten Stresstest für die untersuchten Geldhäuser insgesamt positiv ausgefallen. Im Median hätten die Finanzinstitute am Ende der mehrjährigen Testperiode unter negativen Wirtschaftsszenarien immer noch 10,3 Prozent hartes Kernkapital gehabt.Schlechter weg seien indes Banken gekommen, die immer noch ein relativ großes Geschäft mit dem Investmentbanking machen würden. Neben den französischen Instituten BNP Paribas und Société Generale sei das auch die Deutsche Bank. Während die BNP Paribas noch auf ein hartes Kernkapital von 8,3 Prozent gekommen sei, seien es bei der Deutschen nur 8,1 Prozent gewesen.Erklären lasse sich der besonders starke Rückgang aber nicht nur mit dem größeren Anteil des zyklischen Investmentbankings am Gesamtertrag. Denn das harte Kernkapital sei jetzt schon geringer als im Schnitt der Peers, führend seien hier skandinavische Banken wie die DBN oder die Swedbank.Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie habe man auch im laufenden Jahr dennoch erhöht: 2023 sollten es sechs Prozent mehr sein und 2025 fünf Prozent. Für 2024 habe es keine Veränderung gegeben. Die Citi gebe größere Aktienrückkäufe infolge des stärkeren Kapitaldrucks als Grund für die Prognoseerhöhungen beim Gewinn je Aktie an.Solide Zahlen und ein neues Aktienrückkauf-Programm hätten beim Kurs bisher noch nicht für einen Ausbruch in Richtung der 11-Euro-Marke sorgen können. Mit dem positiven Marktsentiment im Hintergrund könnte es aber gelingen, sich daran anzunähern. Ein klares Kaufsignal wäre der Bruch des Abwärtstrends von Anfang 2022 bei 11,22 Euro.Derzeit ist die Aktie eine gute Halteposition, für einen Neueinstieg sollte sich das Chartbild erst weiter verbessern, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.08.2023)