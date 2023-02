Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,33 EUR -2,58% (10.02.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,11 USD -3,04% (10.02.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Zahlen des Frankfurter Finanzkonzerns seien an der Börse nicht so gut aufgenommen worden. Die Q4- und Jahreszahlen 2022 seien auf den ersten Blick ganz gut gewesen und die langjährige Sanierung trage nun wirklich Früchte. Die Entwicklung bei der Eigenkapitalrendite habe den Anlegern aber ganz offenbar nicht so gut gefallen, so dass es nach der Zahlenvorlage bei der Deutsche Bank-Aktie einen Abverkauf gegeben habe. Zudem seien die Ausschüttungspläne des DAX-Konzerns sehr ambitioniert, aber im Hinblick auf ein erhofftes neues Aktienrückkaufprogramm habe es vonseiten des Managements keine Neuigkeiten gegeben. Der Aufwärtstrend der Aktie sei auch dem jüngsten Rücksetzer nach wie vor intakt, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.02.2023)Das vollständige Interview mit Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,338 EUR -3,09% (10.02.2023, 17:35)