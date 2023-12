Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Deutsche Bank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,866 EUR +0,10% (11.12.2023, 11:47)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,868 EUR +0,37% (11.12.2023, 11:33)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,77 USD +1,92% (08.12.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Zum Wochenbeginn zeige sich der Gesamtmarkt unentschlossen, was die Richtung angehe. Bei der Deutschen Bank gebe es leichte Zugewinne. Das Papier könne an die Entwicklung vom vergangenen Freitag anknüpfen und schiebe sich immer mehr in Richtung der 12-Euro-Marke.Die Ratingagentur S&P Global habe ihre langfristige Bonitätsnote für die Deutsche Bank am Freitag auf A von A- angehoben. Das Kurzfristrating sei auf A-1 von A-2 erhöht worden. Der Ausblick sei stabil, wie S&P mitgeteilt habe. Die Bank verringere den Abstand zu ihren Wettbewerbern weiter, indem sie ihr Geschäft ausbaue, ihre Erträge steigere und ein solides Kapital- und Liquiditätsprofil beibehalte, hätten die Ratinganalysten die bessere Bonitätseinstufung begründet.Der stabile Ausblick spiegele die Erwartung wider, dass die Deutsche Bank an der disziplinierten Umsetzung ihrer Strategie festhalte und ihre Leistung im Hinblick auf ihre Ziele für 2025 verbessere. Der Grundstock dafür sei die 2022 beendete Sanierung gewesen, die sich nun in einer Transformation fortsetze.Jahrelang habe das Finanzinstitut mit immer höheren Kosten und gleichzeitig sinkenden Erträgen zu kämpfen gehabt. Die unter CEO Christian Sewing durchgezogene Sanierung habe eine radikale Kehrtwende gebracht. Das würden vermehrt auch die Ratingagenturen honorieren. Deren Urteil sei wichtig, da eine bessere Einstufung mehr Investoren anziehe. Zudem führe es zu geringeren Refinanzierungskosten für die Deutsche Bank am Kapitalmarkt.Der Aufwärtstrend bei der Aktie sei voll intakt und die Bewertung für 2024 von 5 sei nach wie vor eine der niedrigsten im europäischen Bankensektor.Anleger greifen also zu und legen sich ein paar Papiere der Deutschen Bank in ihr Depot, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link