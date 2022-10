Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank könne ihre jüngste Aufwärtsbewegung am Dienstag fortsetzen und gehöre damit zu den Top-Gewinnern im DAX. Ein Grund für die gute (Tages-) Performance seien auch die starken Zahlen der US-Konkurrenz, etwa die Bank of America. Des Weiteren gebe es noch zwei durchaus positive News, die den Kurs stützen dürften.Zum einen habe der Branchenprimus mitgeteilt, dass man den Verkauf des italienischen Vertriebsnetztes - ein Netzwerk, das ein verwaltetes Vermögen von mehr als 16 Milliarden Euro und 1.085 Berater umfasse - an die Zurich Insurance Group abgeschlossen habe. Das habe Bloomberg berichtet und berufe sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Daraus resultiere im vierten Quartal 2022 ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von 300 Millionen Euro, heiße es.Zum anderen habe die DZ BANK ihre Einstufung für die Deutsche Bank auf "kaufen" mit einem fairen Wert von 10 Euro belassen. Die bisherigen Trends sollten bei dem Finanzinstitut anhalten, so Analyst Timo Dums in einer am Montag vorliegenden Studie.Dabei habe er auf eine anhaltende Stärke im Wertpapierhandel und eine weitere Erholung im Firmen- und Privatkundensegment verwiesen. In der Summe erwarte der Experte ein "relativ unspektakuläres Quartalsergebnis". Hinweis: Die Deutsche Bank werde ihre Zahlen zum dritten jahresviertel am 26. Oktober 2022 publizieren."Der Aktionär" ist ebenfalls weiterhin positiv für seine Empfehlung gestimmt. Die Deutsche Bank profitiere nämlich einerseits von den guten Zahlen der US-Konkurrenten, zum anderen dürften auch in der Eurozone die Zinsen weiter steigen und damit dem Branchenprimus zu höheren Erträgen verhelfen.Investierte Anleger bleiben weiter dabei und setzen auf höhere Kurse, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2022)Mit Material von dpa-AFX