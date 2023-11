Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aufwärtsbewegung bei der Deutschen Bank gerate ins Stocken. Zwar sei die Aktie schnell in eine Kurslücke vom vergangenen März vorgestoßen. Nun scheine der Notierung aber die Puste ausgegangen zu sein. Heute könne sich der Wert nicht für eine Richtung entscheiden.Zuletzt sei es steil nach oben bei der Aktie der Deutschen Bank gegangen. Nach einem mauen Verlauf im bisherigeren Jahr schien es ganz so, als würde eine Jahresendrally einsetzen. Dabei schienen sogar Kursniveaus vom Frühjahr wieder im Bereich des Möglichen. Damals habe die Aktie eine Kurslücke bei 10,94/11,47 gerissen, nachdem das Finanzinstitut in den Sozialen Medien als angeschlagenen dargestellt worden sei.Angetrieben durch die Gesamtmarktentwicklung sei die Aktie Ende November sogar über die 200-Tage-Linie bei 10,31 Euro gesprungen. Das Gap-Close pausiere nun aber, denn gestern sei die Aktie 0,9 Prozent leichter aus dem Handel gegangen. Das Volumen habe gestern entsprechend abgenommen, nachdem es davor mehrere Tage in Folge zugenommen habe.Investierte Anleger sollten daher nicht die Geduld verlieren und bleiben investiert, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der nachgezogene Stopp liege nun bei 8,50 Euro. (Analyse vom 22.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link