XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,50 EUR +0,70% (23.02.2023, 13:11)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,18 USD -0,81% (22.02.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Akte sei durchaus ordentlich ins neue Jahr gekommen. Seit Anfang Januar stehe immerhin ein Wertzuwachs von rund 8% zu Buche. Auch am heutigen Donnerstag liege der Titel in einem freundlichen Gesamtmarkt leicht im Plus. Derweil stehe ein Top-Gremium des Branchenprimus vor einem massiven Umbau. Im Aufsichtsrat der Deutsche Bank AG stehe nämlich die größte Veränderung seit Langem an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg jüngst berichtet habe. Demnach hätten sieben der zehn Arbeitnehmervertreter beschlossen, das Gremium zu verlassen. Lediglich drei Amtsinhaber würden informierten Kreisen zufolge eine Erneuerung ihrer Mandate anstreben. Die Zahl der zu erwartenden Neuberufungen dürfte damit so hoch ausfallen wie seit mindestens 2018 nicht mehr. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank habe derzeit 20 Mitglieder.Die Deutsche Bank-Aktie ziehe aktuell um rund 0,7% an. Auf dem weiteren Weg nach oben rücke das Verlaufshoch vom 9. Februar bei 11,82 Euro ins Blickfeld. Im Anschluss rücke die psychologisch wichtige 12-Euro-Marke in den Fokus. Werde auch diese überwunden, stehe das bisherige Jahreshoch (27. Januar) bei 12,36 Euro als nächstes Hindernis im Weg. Gelinge auch der Sprung über diese Hürde, dann könnte die Reise durchaus - aus technischer Sicht - bis zum 2022er-Hoch bei 14,63 Euro weitergehen. Nach unten stehe indes der GD50 bei 11,40 Euro als Auffangmarke zur Verfügung - sofern die Deutsche Bank-Aktie auf Schlusskurs-Basis das aktuelle Niveau (11,47 Euro) halten könne.Die Deutsche Bank-Aktie laufe nach den nicht überzeugenden Quartals-Kennziffern und dem daraus resultierenden Rücksetzer aktuell in einer Seitwärtsphase. Das bedeute im Vergleich zum deutlich besser performenden Sektor Nachholpotenzial. Anleger mit Risikobewusstsein könnten auf dem aktuellen Niveau zugreifen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2023)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,496 EUR +0,30% (23.02.2023, 13:24)