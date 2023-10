Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In einem insgesamt schwachen Marktumfeld habe sich die Aktie der Deutschen Bank gestern nicht gegen den Trend stemmen können. Auch ein positiver Analystenkommentar von JPMorgan habe da nicht helfen können. Zum Wochenende müsse sich der Kurs nun entscheiden, welche Richtung er einschlage.Die Notierung habe sich am Donnerstag wieder etwas von der 100-Tage-Linie bei 9,85 Euro entfernt. Für ein positives Signal sollte dieser nicht nur verteidigt werden, sondern auch die 50-Tage-Linie bei 10,00 Euro wieder geknackt werden. Die 200-Tage-Linie käme erst bei 10,25 Euro in Sicht.Am 27. Oktober würden die Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht, was zu weiteren Impulsen führen dürfte. Interessierte Anleger sollten vorerst an der Seitenlinie bleiben, der Stoppkurs verbleibe bei 7,50 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: