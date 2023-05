XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,383 EUR -1,90% (04.05.2023, 14:27)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,47 USD -2,24% (03.05.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.05.2023/ac/a/d)



New York (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse der Citigroup:Andrew Coombs, Analyst der Citigroup, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Die Deutsche Bank ist eine der am schlechtesten bewerteten Banken im bisherigen Jahresverlauf, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten aber das Potenzial für weitere konsensbasierte Gewinnsteigerungen gezeigt. Darüber hinaus habe die Deutsche Bank zusätzliche Zusicherungen zu ihrer Finanzierungs- und Liquiditätsposition sowie zu ihrem Engagement im Bereich der gewerblichen Immobilien in den USA gegeben. Das aktuelle Kursniveau biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit.Andrew Coombs, Analyst der Citigroup, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Bank-Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel laute unverändert 13,50 Euro. (Analyse vom 04.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,44 EUR -0,29% (04.05.2023, 14:42)