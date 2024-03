Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,07 EUR +0,43% (22.03.2024, 09:50)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,22 USD +1,53% (21.03.2024)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank müsse sich bei ihrer Tochter Postbank auf Gegenwind einstellen. ver.di rufe die Beschäftigten in allen Filialen zu bundesweiten Streiks auf. Sowohl beim Kündigungsschutz wie auch bei den Gehaltsforderungen lägen beide Parteien weit auseinander. Dürfte das heute auch die Aktie ausbremsen?Postbank-Kunden dürften heute und morgen vor geschlossenen Filialen stehen. Die Gewerkschaft ver.di habe zu einem zweitägigen Ausstand aufgerufen, der am heutigen Freitag beginne. Die Arbeitgeberseite habe zwar Anfang der Woche in der dritten Verhandlungsrunde nachgebessert. ver.di-Verhandlungsführer Jan Duscheck zufolge sei das Angebot aber bei allen wichtigen Punkten nicht genug für abschlussfähigen Kompromiss gewesen."Die Beschäftigten erwarten langfristige Arbeitsplatzgarantien und eine klare materielle Wertschätzung für ihre Arbeit und die besonderen Belastungen der letzten Monate", so Duscheck. ver.di wolle daher die Arbeitskampfmaßnahmen schrittweise ausweiten und eine Urabstimmung vorzubereiten. Um das zu vermeiden, müsse die Arbeitgeberseite ihr Angebot bis zum nächsten Verhandlungstermin am 16. April deutlich nachbessern.Für die rund 12.000 Mitarbeiter im Deutsche Bank-Konzern mit einem Postbank-Tarifvertrag fordere ver.di 15,5 Prozent mehr Geld sowie eine Mindestanhebung um 600 Euro. Der Deutsche Bankangestellten-Verband (DBV) wolle 14,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten von Postbank, Postbank Filialvertrieb, PCC Services und BCB erstreiten.Vorbörslich würden sich die Anleger kaum an den Postbank-Streiks stören. Sie kämen schließlich auch nicht überraschend. Die Aktie habe die Marke von 14 Euro weiter im Visier.Auch "Der Aktionär" bleibt optimistisch. Mutige Anleger greifen mit einem Stopp bei 10,00 Euro zu, so Michael Herrmann. (Analyse vom 22.03.2024)