Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,704 EUR -3,29% (06.07.2022, 14:31)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,694 EUR -0,89% (06.07.2022, 14:18)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,18 USD -3,31% (05.07.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär " nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX notiere heute wieder im Plus, doch die Rezessionssorgen seien damit nicht gebannt. Das lasse sich an der Kursentwicklung der Finanztitel ablesen. Die Deutsche Bank verliere mit knapp 4% erneut übermäßig stark. Mit der Zeit dürften auch die Analysten ihre Kursziele nach unten anpassen.Den Anfang mache die kanadische Bank RBC. Sie habe das Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie von 13 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "sector perform" belassen. Die von ihr beobachteten Investmentbanken dürften im zweiten Quartal einen durchschnittlichen Rückgang der Erträge aus dem Kapitalmarktgeschäft von 12% verzeichnet haben, habe Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Sie habe ihre Schätzungen entsprechend angepasst. Damit liege RBC aber noch unter dem Konsensziel der Analysten auf Sicht von zwölf Monaten. Im Schnitt würden die Experten nämlich mit 13,05 Euro rechnen. Von 28 Analysten würden zehn zum Kauf raten, fünf zum Ausstieg und die restlichen 13 würden derzeit dabeibleiben. Das höchste Kursziel habe mit 19,10 Euro nach wie vor Goldman Sachs ausgegeben.Sollte Russland komplett den Gashahn abdrehen und damit eine Rezession auslösen, dürfte der Konsens sein Kursziel stark nach unten anpassen. Anleger sollten sich auch nicht von der historisch günstigen Bewertung mit einem KGV von 5 täuschen lassen. Zwar sei das der niedrigste Wert in der europäischen Bankenbranche. Maßgeblich für die sehr günstige Bewertung sei mittlerweile aber v.a. der starke Kursverlust im laufenden Jahr.Die Deutsche Bank könnte im Falle einer Rezession vielleicht noch im Investmentbanking über den Handel profitieren. Die zinsabhängigen Segmente dürften aber trotz der Straffung der Geldpolitik wegen höherer Kreditausfälle leiden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link