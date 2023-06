Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Finanztitel habe gestern Boden gut machen können und habe mit 1,8 Prozent im Plus merklich höher geschlossen. Charttechnisch sei man aber noch nicht aus dem Schneider. CEO Christian Sewing habe sich zudem über die hartnäckig hohe Inflation und seine Erwartung an die EZB geäußert.Deutsche Bank-Chef Christian Sewing sehe die Zentralbanken in Kampf gegen hohe Inflation weiterhin gefordert. "Es wäre ein schwerer Fehler, jetzt in irgendeiner Form nachzulassen", habe Sewing, der auch Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) sei, am Montagabend dem Nachrichtenportal "The Pioneer" gesagt. "Das ist genauso, als wenn Sie 40 Fieber gehabt haben, und das Fieber ist auf 38,5 oder 39 zurückgegangen und Sie hören auf, ihre Medizin zu nehmen. Dann haben Sie einen Rückschlag". Das dürfe nicht passieren.Die Europäische Zentralbank habe die Zinsen im Euroraum seit Juli 2022 acht Mal in Folge angehoben. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen könnten, liege mittlerweile bei 4,0 Prozent. Höhere Zinsen würden Kredite verteuern. Das könne die Nachfrage bremsen und hohen Teuerungsraten entgegenwirken. Für die Juli-Sitzung habe EZB-Präsidentin Christine Lagarde bereits einen weiteren Schritt nach oben in Aussicht gestellt: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir die Zinsen im Juli weiter anheben werden."Er habe keinen Zweifel daran, dass die EZB und die US-Notenbank FED alles dafür tun würden, die Inflation einzudämmen, habe Sewing gesagt. Die EZB strebe für den Euroraum mittelfristig Preisstabilität bei einer Teuerungsrate von zwei Prozent an.Deutschland befinde sich bereits in einer technischen Rezession, die Wirtschaftsleistung sei in den vergangenen beiden Quartalen gefallen. Über die weitere Entwicklung 2023 herrsche aber kein Konsens unter den Experten. Einige würden auch im Gesamtjahr einen Abschwung erwarten, andere würden mit einem kleinen Wachstum rechnen. Für die Deutsche Bank würde eine längere Rezession zu höheren Kreditausfällen führen und daher auf die Gewinne und den Aktienkurs drücken.Die Deutsche Bank-Aktie habe sich gestern wieder klar über die Unterstützungszone bei 9,31/9,13 Euro absetzen können. Die Situation bleibe charttechnisch aber angespannt. Wichtig wäre es daher auch den GD50 bei 9,67 Euro zu knacken.Investierte Anleger bleiben bei der Deutsche Bank-Aktie dabei und beachten den Stopp bei 7,70 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Ein Neueinstieg dränge sich nicht auf. (Analyse vom 28.06.2023)Mit Material von dpa-AFX.