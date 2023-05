XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,539 EUR +3,16% (05.05.2023, 14:04)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,28 USD -1,81% (04.05.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Papier des Frankfurter Finanzkonzerns habe zuletzt trotz starker Zahlen für das erste Quartal Abgaben hinnehmen müssen. Hintergrund dafür seien v.a. die anhaltenden Probleme der amerikanischen Regionalbanken gewesen. Zum Wochenausklang zeige sich die Deutsche Bank-Aktie aber gut erholt. Unternehmensseitig lägen zwar keine Neuigkeiten vor. Für Rückenwind dürfte allerdings eine aktuelle Analystenstimme sorgen. Denn die Citigroup habe den DAX-Wert mit einem frischen Kaufetikett versehen - zuvor sei die US-Bank der Aktie neutral gegenübergestanden. Das Kursziel von 13,50 Euro sei indes bestätigt worden. Nach der Vorgabe hätte die Deutsche Bank-Aktie noch rund 38% Luft nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau, die laut der Citigroup eine attraktive Einstiegsgelegenheit biete.Die Deutsche Bank-Aktie gewinne am Freitag mehr als 3%. Nach oben stehe mit dem GD200 (9,87 Euro) ein durchaus starkes Hindernis im Weg. Für den Fall, dass es erneut zu Verkaufsdruck komme, biete die Unterstützungszone im Bereich von 9,20 Euro Unterstützung."Der Aktionär" sei optimistisch für die Deutsche Bank-Aktie gestimmt. Vor allem die weiter steigenden Zinsen im Euroraum dürften dem Institut zu höheren Erträgen verhelfen. Auch Aktienrückkäufe seien im zweiten Halbjahr, aufgrund der starken Zahlen und soliden Finanzrelationen, denkbar. Mutige Anleger könnten auf dem aktuellen Niveau weiter einsteigen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2023)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,507 EUR +1,93% (05.05.2023, 14:15)