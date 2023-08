Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Positive Quartalszahlen, ein neuer Aktienrückkauf und die Bestätigung weiterer Ausschüttungen in Milliardenhöhe: Bei der Aktie der Deutschen Bank habe all das zuletzt nicht geholfen, um dem Kurs Beine zu machen. Mut mache ein positiver Analystenkommentar und die aktuelle Entwicklung im Chat.Die Analysten der Privatbank Warburg hätten die Papiere der Deutschen Bank nach Zahlen nun erneut unter die Lupe genommen. Andreas Pläsier bleibe bei seinem Kursziel von 17,00 Euro und rate unverändert zum Kauf. Pläsier reihe sich damit in die Riege der zwölf Experten ein, die nun zuschlagen würden bei der Aktie. Das höchste Kursziel habe Christopher Hallam von Goldman Sachs mit 19,20 Euro ausgegeben.Das durchschnittliche Kursziel betrage auf Sicht von zwölf Monaten 13,19 Euro und biete vom aktuellen Niveau somit 31 Prozent Potenzial. Pläsier von Warburg begründe sein Anlageurteil mit den starken Q2-Ergebnissen, die die Erwartungen übertroffen hätten. Während der Kostenanstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal von ihm erwartet worden sei, lägen die ebenfalls gestiegenen Risikokosten über seiner Prognose.Der Analyst sehe die Aktie aufgrund der "anspruchslosen Bewertung auf Basis eines Kurs-Buchwert-Verhältnisses von 0,3 und einer Eigenkapitalrendite von rund sieben Prozent" als Kauf an. Tatsächlich lägen die Schätzungen bei den Peers für 2024 eher bei 0,7 bis 0,8.Die Aktie der Deutschen Bank stehe kurz vor dem horizontalen Widerstand bei 10,07 Euro. Gelinge es diesen zu knacken, dann wäre es nicht mehr weit bis zur 200-Tage-Linie bei 10,28 Euro. Dazu könnten auch schon positive Nachrichten vom Gesamtmarkt reihen.Die Aussichten für eine attraktivere Ausschüttungspolitik seien gegeben, zudem bestehe weiteres Einsparpotenzial bei den Kosten, was gehoben werden könnte."Der Aktionär" bleibt dennoch bei seiner Halteempfehlung, da erst ein eindeutiges Chartsignal abgewartet werden sollte, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2023)