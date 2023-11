Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.11.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Analysten zeigen sich nach Zahlen zufrieden - AktienanalyseHöhere Steuern haben der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) im dritten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Auf die Aktionäre sei ein Überschuss von gut einer Mrd. Euro und damit acht Prozent weniger als ein Jahr zuvor entfallen. An der Börse sei es dennoch aufwärts gegangen: Analysten hätten nur rund 937 Mio. Euro erwartet. Was außerdem gut angekommen sei: Vorstandschef Christian Sewing sehe die Bank in der Lage, bis zum Jahr 2025 weitere drei Mrd. Euro an Kapital freizusetzen. "Dadurch haben wir einerseits größeres Potenzial, die Ausschüttungen an unsere Aktionäre zu steigern - über die acht Mrd. Euro bis einschließlich 2025 hinaus, die wir bereits angekündigt hatten", habe der Firmenlenker erläutert.Andererseits könne die Bank nun noch mehr in Technologie, Kontrollen und das Geschäft investieren. Für das Gesamtjahr rechne Sewing außerdem mit etwas höheren Erträgen: Diese sollten nun rund 29 Mrd. Euro erreichen. Bislang habe man eine Spanne von 28,5 bis 29 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Im abgelaufenen Jahresviertel habe die Bank ihre Erträge dank der gestiegenen Zinsen um drei Prozent auf 7,1 Mrd. Euro gesteigert. "Unsere Ergebnisse zeugen von einer starken und nachhaltigen Wachstumsdynamik in unserem Geschäft und anhaltender Kostendisziplin", habe Sewing die Entwicklung im dritten Quartal zusammengefasst.Auch Analysten hätten sich zufrieden gezeigt: Neben den soliden Ergebnissen und den angekündigten zusätzlichen Ausschüttungen hätten sie auch die unerwartet hohe Kernkapitalquote des Finanzinstituts gelobt. Diese sei zum Ende des dritten Quartals auf 13,9 Prozent gestiegen und habe damit deutlich über dem Ziel der Bank für 2025 von rund 13 Prozent gelegen. Auch die Risikovorsorge für Kreditausfälle sei niedriger ausgefallen als gedacht. So habe das Geldhaus im dritten Quartal lediglich 245 Mio. Euro zurückgelegt - rund 100 Mio. Euro weniger als ein Jahr zuvor. (Ausgabe 43/2023)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: