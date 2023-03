Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Wochenstart für die Aktie der Deutschen Bank sei positiv verlaufen. Die Notierung habe sich gestern mit einem Plus von mehr als sechs Prozent an die Spitze des DAX geschoben. Damit hätten die Verluste vom Absturz am vergangenen Freitag aber nicht komplett aufgeholt werden können. Analysten würden dem Management nun den Rücken stärken.Obwohl es am Freitag keinen klaren Auslöser für den krassen Ausverkauf der Aktie gegeben habe, hätten mehrere Hedgefonds ihre Aufmerksamkeit anscheinend auf die Deutsche Bank gelenkt. Letzten Freitag habe sich im Tagesverlauf die Anzahl der leerverkauften Deutsche Bank-Aktien von 40,2 Millionen Stück auf 57,2 Millionen Stück erhöht. Damit sei ein Fünftel der an diesem Tag in Frankfurt und im Xetra gehandelten Aktien leerverkauft worden."Die Deutsche Bank ist nicht das "schwache Glied" in der europäischen Bankenlandschaft", habe nun Nicolas Payen, Analyst bei Kepler Cheuvreux, in einer Notiz geschrieben und darauf hingewiesen, dass der Kreditgeber "sehr solide" Fundamentaldaten habe. Die europäischen Aufsichtsbehörden hätten die Kreditinstitute dazu gedrängt, ihre Verschuldung zu reduzieren und ihre Kapitalposition zu verbessern, was zu einer weitaus gesünderen Bilanz als während der globalen Finanzkrise 2008 geführt habe.Die Entspannung vom Montag habe sich auch in einer vielbeachteten Messung der Kreditwürdigkeit der Deutschen Bank widergespiegelt: Die Spreads auf fünfjährige vorrangige Credit Default Swaps seien am Montag auf 198,6 Basispunkte gefallen, nachdem sie am Freitag noch bei 226,9 Basispunkten gelegen hätten. "Die Deutsche Bank hat ihr Geschäftsmodell in den letzten Jahren risikoärmer gestaltet und neu ausgerichtet, was der Bank helfen sollte, weniger volatile und höhere Gewinne zu erwirtschaften", so Roland Pfaender, Analyst bei Oddo BHF. Er habe seine Outperforming-Rating bestätigt.Es gebe keinen offensichtlichen Grund, die Deutsche Bank als den Konzern zu sehen, der er vor mehreren Jahren einmal gewesen sei. Das Geschäftsmodell sei nun resilienter und die Eigenkapitalausstattung deutlich besser. Allerdings sei der Chart stark angeschlagen. Ein erster Vertrauensbeweis wäre, dass sich der Kurs nachhaltig über der Marke 9,00 Euro halten könne. Der GD200 komme erst bei 9,72 Euro in Sicht."Der Aktionär" rät Anlegern, bei der Aktie an der Seitenlinie zu bleiben, so Fabian Strebin. (Analyse vom 28.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link