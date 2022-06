Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,271 EUR -3,56% (30.06.2022, 11:01)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,249 EUR -3,76% (30.06.2022, 10:47)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,97 USD -2,61% (29.06.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Börsen würden sich heute tiefrot präsentieren. Erneut gehe die Angst vor einer Rezession und einem Zinsschock am Markt um. Stark abverkauft würden auch Bankaktien, denn Anleger würden die Folgen eines Abschwungs fürchten. Besonders bei der Deutschen Bank werde es nun eng.Nachdem das Papier des Frankfurter Finanzkonzerns erst letzte Woche unter die 9-Euro-Marke gerutscht sei, komme nun auch das Niveau von 8 Euro immer näher. Bei 8,10 Euro habe "Der Aktionär" den Stopp gesetzt. Reiße die Deutsche Bank-Aktie diesen, sollten sie Anleger verkaufen.Im Fall einer Rezession drohe der Ausfall von vergebenen Darlehen. Die Corona-Krise habe die Deutsche Bank noch recht gut gemeistert, man sei mit relativ wenig Risikovorsorge ausgekommen. 2021 hätten nur 515 Mio. Euro dafür zurückgestellt werden müssen. Der Konsens rechne für das laufende Jahr mit 1,21 Mrd. Euro.Die Deutsche Bank-Aktie stehe kurz vor dem gesetzten Stopp bei 8,10 Euro. Ein Neueinstieg verbiete sich daher, zumal das Chartbild immer negativer werde. Der Wert sei eine Halteposition für investierte Anleger, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: