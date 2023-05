Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,795 EUR +0,30% (16.05.2023, 09:51)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,758 EUR +0,37% (16.05.2023, 09:36)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,63 USD +1,63% (15.05.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Morgen, am 17. Mai, werde die Deutsche Bank ihre diesjährige Hauptversammlung abhalten. Dabei werde der Blick sicher nochmal auf die letzten Jahre gerichtet und die erst Ende 2022 erfolgreich abgeschlossene Sanierung. Aber auch im laufenden Jahr gebe es einiges, worauf Aktionäre gespannt warten würden.Das Hauptziel des Umbaus sei die nachhaltige Profitabilität gewesen. Nachdem das Kostenziel von einem absoluten Milliardenbetrag auf ein relatives Ziel, die Kosten-Ertrags-Quote, geändert worden sei, habe es am Ende noch angepasst werden müssen. Umso mehr habe das Management das Erreichen der Nachsteuerrendite auf das Eigenkapital 2022 in Höhe von 9,4 Prozent gefeiert. Als Ziel seien acht Prozent ausgegeben.Allerdings habe es einen kleinen Schönheitsfehler gegeben: Der Wert sei nur durch einen einmaligen Sondereffekt in Höhe von 1,4 Milliarden Euro zustande gekommen. Andernfalls hätte die Rendite nur bei 6,7 Prozent gelegen. Mit den Zahlen zum ersten Quartal sei indes ein imposanter Start gelungen. Denn auch die Nachsteuerrendite auf das Eigenkapital habe ohne Sondereffekte bei 8,3 Prozent gelegen.Positiv dürfte Anleger auch stimmen, dass die Dividende wie erwartet von 0,20 Euro je Aktie auf 0,30 Euro steigen dürfte. Das würde einer Dividendenrendite von drei Prozent entsprechen. Enttäuschung habe es zuletzt bei den Aktienrückkäufen gegeben: Mit den Zahlen zum ersten Quartal hätten nicht wenige Anleger auf eine Fortsetzung des Anfang 2022 gestarteten Programms gehofft. Dazu sei es vorerst aber nicht gekommen. In Aussicht stehe eine Wiederaufnahme der Rückkäufe im zweiten Halbjahr.Die Hauptversammlung könnte - gerade was die Ausschüttungen angehe - für neue News sorgen. Zuletzt hätten der Aktie die positiven Impulse für einen Ausbruch in den zweistelligen Bereich gefehlt. Grundsätzlich sind die Aussichten im laufenden Jahr aber unverändert positiv, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link