Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,599 EUR +0,09% (17.05.2023, 12:35)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,582 EUR -0,26% (17.05.2023, 12:23)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,40 USD -2,16% (16.05.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die heutige Hauptversammlung der Deutschen Bank sei bisher harmonischer als so manche Veranstaltung in der Vergangenheit verlaufen. Kein Wunder, denn das Frankfurter Geldhaus habe 2022 sehr erfolgreich abgeschlossen. Daher gebe durchaus viel lobende Worte. Experten würden an manchen Stellen aber noch Aufholpotenzial sehen.Die Deutsche Bank habe 2022 mit 5 Mrd. Euro den höchsten Nettogewinn seit 15 Jahren erzielt. Die Anteilseigner sollten daher 30 Cent Dividende je Aktie erhalten, nach 20 Cent ein Jahr zuvor. CEO Christian Sewing habe den Aktionären laut seinem vorab verbreiteten Redetext weiteres Wachstum versprochen. Der Vorstand gehe davon aus, dass die für 2025 angestrebte Eigenkapitalrendite von 10% nach Steuern "eher das untere Ende der Möglichkeiten" sei. Ins Jahr 2023 gestartet sei Deutschlands größtes Geldhaus mit einem Milliardengewinn.Gerade die Vertreter von Großaktionären seien trotz der sehr positiven Gewinnentwicklung nicht vollständig zufrieden. Fondsmanagerin Alexandra Annecke von Union Investment habe dem Redetext zufolge gesagt: "Kundenorientierung und Geschäftssinn sind kein Selbstzweck, sondern müssen Wert für die Aktionäre schaffen." Deutsche Bank stehe dank der 2019 eingeleiteten Radikalkur zwar wieder deutlich besser da, sei aber "noch lange nicht am Ziel", so Annecke. Gesamtrendite und Aktienkurs seien im Vergleich mit der internationalen Konkurrenz immer noch mager.Die Deutsche Bank habe im Vergleich mit europäischen Konkurrenten tatsächlich eine niedrige Ausschüttungsquote, was Dividenden und Aktienrückkäufe angehe. Hier müsse im laufenden Jahr mehr kommen, denn die Sanierung wurde erfolgreich abgeschlossen. "Der Aktionär" sehe noch Potenzial und halte auch die Bewertung mit einem KGV von unter 5 für viel zu niedrig. Für Mutige Anleger bestünden daher Chancen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: