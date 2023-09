Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.09.2023/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Im frühen Handel habe die Aktie der Deutschen Bank heute weiter nach oben gestrebt, gebe nun aber etwas nach. Trotzdem stehe der Kurs erneut an einer wichtigen Marke. Rückenwind könnte dabei von einem neuen Analystenkommentar kommen. Insgesamt würden die Experten überwiegend positiv gestimmt bleiben.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Deutsche Bank auf "overweight" mit einem Kursziel von 14,00 Euro belassen. Die jüngsten Präsentationen von US-Banken auf einer Finanzkonferenz hätten überraschend gute Ertragstrends im laufenden Quartal belegt, was positive Rückschlüsse für die beiden europäischen Konkurrenten Deutsche Bank und Barclays zulasse, habe Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben.Das Ziel von 14,00 Euro liege deutlich über dem aktuellen Kurs und auch über dem Durchschnitt der Analystenziele der von Bloomberg befragten Experten von 13,25 Euro. Immer noch würden lediglich drei der insgesamt 27 Analysten zum Verkauf der Papiere raten. Jeweils zwölf würden nun dabeibleiben oder kaufen. Nach wie vor habe Christopher Hallam von Goldman Sachs mit 19,20 Euro das höchste Kursziel ausgegeben.Ein Blick auf den Chart zeige, dass der Aufwärtstrend bei 9,51 Euro zuletzt getestet und bestätigt worden sei. Nachdem es noch relativ leicht gefallen sei, die 100-Tage-Linie zu überwinden, dauere es nun am GD50 bei 9,88 Euro scheinbar länger. In den vergangenen Tagen sei das Volumen zwar angestiegen, habe aber immer noch zu geringere Niveaus für eine stärkere Aufwärtsbewegung erreicht.Investierte Anleger bleiben daher an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.09.2023)Mit Material von dpa-AFX