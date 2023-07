Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,15 EUR +1,14% (20.07.2023, 14:36)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,132 EUR +0,78% (20.07.2023, 14:21)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,25 USD +1,63% (19.07.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX-Titel, der am gestrigen Mittwoch die charttechnisch wichtige 10-Euro-Hürde habe überwinden können, setze auch am Donnerstag seinen jüngsten Aufwärtstrend fort. Neben dem nach wie vor starken Gesamtmarkt sei auch das Bankensentiment - dank starker Zahlen der US-Konkurrenz - positiv. Derweil komme aus den USA eine Strafe ins Frankfurter Geldhaus geflattert.Die amerikanische Notenbank FED habe gegen den Branchenprimus ein Bußgeld von 186 Millionen US-Dollar verhängt. Hintergrund seien zu langsam abgebaute Defizite im Bereich der Geldwäsche- und Sanktionskontrolle. Die US-Notenbank habe das Frankfurter Geldhaus bereits 2015 und 2017 angemahnt und Verbesserungen gefordert. Die Defizite würden unter anderem den Geldwäscheskandal um die estnische Niederlassung der Danske Bank betreffen.Die Deutsche Bank habe erklärt, sie habe in dieser Sache eine Reihe von Schritten unternommen und die FED habe die in den vergangenen Jahren gemachten Fortschritte gewürdigt. Man sei sich aber bewusst, dass die eingeleiteten (prozessualen) Verbesserungsmaßnahmen "zeitnah" abgeschlossen werden müssten.Mutige können aufspringen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: