Investierte bleiben an Bord, so Fabian Strebin vom "Der Aktionär".



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,102 EUR +0,63% (24.01.2024, 11:50)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,05 USD +0,69% (23.01.2024, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die seit Ende vergangenen Jahres gestiegenen Erwartungen an schnell sinkende Leitzinsen in der Eurozone würden sich zunehmend in den Prognosen der Analysten niederschlagen. Das bekomme dieser Tage auch die Deutsche Bank zu spüren. Heute würden die nächsten Experten ihr Kursziel reduzieren.Am 1. Februar würden die Zahlen zum abgelaufenen, vierten Quartal und für das Gesamtjahr 2023 erwartet. Die Analysten von Warburg Research hätten sich jetzt im Vorfeld die Aktie noch einmal unter die Lupe genommen und würden sich heute mit einer neuen Studie zu Wort melden.Dabei setze sich bei Warburg fort, was auch schon bei anderen Analysten in den letzten Tagen zu beobachten gewesen sei. Analyst Andreas Pläsier habe das Kursziel von 17,40 Euro auf 16,00 Euro gekappt, aber sein Rating mit "Buy" beibehalten.Pläsier rechne damit, dass die Erträge in Q4 um rund neun Prozent zugelegt hätten, sodass das obere Ende der von der Deutschen Bank ausgegebenen Guidance von 28,5 bis 29,0 Mrd. Euro bei den Erlösen im Gesamtjahr leicht übertroffen werden sollte. Alle Experten würden im Mittelwert mit 29,0 Mrd. Euro rechnen.Das Nettoergebnis im abgelaufenen Quartal schätze Pläsier auf rund eine halbe Milliarde Euro nach Zahlungen für Anleihekupons. Er erwarte positive Effekte durch die Neubewertung latenter Steuerforderungen.Die harte Kernkapitalquote von zuletzt 13,9 Prozent und geringer als erwartete Auswirkungen der abschließenden Basel-III-Regulierung sollten nach seiner Ansicht das Ziel der Deutschen Bank unterstützten, bis 2025 acht Mrd. Euro an die Anleger auszuschütten.Am 1. Februar sollten Anleger auch darauf achten, ob es News hinsichtlich der Kapitalausschüttungen gebe. Gerade ein neues Aktienrückkauf-Programm dürfte demnächst auf der Agenda stehen.Die Deutsche Bank-Aktie setze sich trotz der Senkung des Kursziels bei Warburg Research heute weiter von der 50-Tage-Linie bei 11,80 Euro nach oben ab. Ein guter Teil der letzten Abstufungen scheine damit verdaut.