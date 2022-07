Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank stehe weiter im Bann des Gas-Dramas. Auch wenn wieder Gas fließe, würden die Unsicherheiten hoch bleiben. Die EZB werde heute zudem die Zinsen erhöhen. Außerdem dürfte der italienische Premierminister, Mario Draghi, seinen Hut nehmen. Das Papier suche bei so vielen News eine Richtung.Russland liefere wieder Gas durch Nord Stream 1, wahrscheinlich aber weniger als vor der planmäßigen Wartung. Damit scheine ein Lieferstopp vorerst abgewendet. Gerade für konjunktursensible Aktien wie die Deutsche Bank sei das kurzfristig positiv. Ob eine Rezession in Deutschland und Europa noch abgewandt werden könne, sei aber fraglich.Die EZB werde heute die lange erwartete Zinswende einleiten. Erhöhe die Notenbank die Zinsen stärker als gedacht, sollte das gerade Bankaktien Rückenwind geben. Diese Woche sei bekannt geworden, dass die Notenbanker darüber nachdenken den Leitzins um 50 statt bisher erwarteter 25 Basispunkte zu erhöhen. Komme es dazu, könnten vor allem Finanzwerte kräftig zulegen.Dämpfend könnte heute wirken, dass der italienische Ministerpräsident Draghi nun endgültig zurücktreten dürfte. Damit stünde Italien schon wieder vor Neuwahlen. Zuletzt seien bereits die Renditen der Staatsanleihen stark gestiegen, an den Märkten könnte das noch für Turbulenzen sorgen. Besonders Banken könnten darunter leiden.Die Aktie ist keine laufende Empfehlung und derzeit nur etwas für Trader, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link