Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das neue Jahr an der Börse sei mittlerweile eine Woche alt. Die Deutsche Bank-Aktie habe sich dabei gut behaupten können und habe das Jahreshoch aus 2023 bei 12,35 Euro hinter sich gelassen. Rückenwind könnte nun ein neuer Analystenkommentar geben.Die kanadische Bank RBC habe Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16,00 Euro belassen. Bei den globalen Investmentbanken habe sich im Schlussquartal 2023 die gute Geschäftsentwicklung der vorangegangenen Quartale fortgesetzt, habe Analystin Anke Reingen in einem aktuellen Branchenausblick geschrieben. Die Rahmenbedingungen für 2024 seien günstig, doch eine bessere Vorhersagbarkeit der Zinsentwicklung sowie ein günstiges makroökonomisches und geopolitisches Umfeld seien erforderlich, um die aktuellen Schätzungen zu stützen.Reingen präferiere in Europa weiterhin die Papiere der Deutschen Bank, der UBS und von Barclays und in den USA Bank of America, JPMorgan und Citigroup. Für die Fortsetzung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung setze sie nicht auf das Investmentbanking, sondern auf unternehmensspezifische Faktoren.Das Kursziel der RBC von 16,00 Euro liege über dem Durchschnitt aller anderen Analysten, die die Aktie regelmäßig covern würden. Er betrage auf Sicht von zwölf Monaten 13,78 Euro. Eine Kaufempfehlung hätten indes rund 46 Prozent aller Experten.Seit letztem Herbst sei der DAX-Titel in eine Aufwärtsbewegung übergegangen und habe zum Jahreswechsel mehr oder weniger die Hochs vom vergangenen Frühjahr erreichen können. Im neuen Jahr sollten nun höhere Dividende und Aktienrückkäufe sowie die nach wie vor anspruchslose Bewertung mit einem KGV von 6 die weitere Kursentwicklung stützen.Mutige Anleger können weiterhin den Trend kaufen, der Stoppkurs liegt bei 9,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2024)Mit Material von dpa-AFX.