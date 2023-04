Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.So groß die Panik vor rund zwei Wochen gewesen sei, die vermeintliche Short-Attacke auf die Deutsche Bank scheine inzwischen an den Märkten kein Thema mehr zu sein. Der Kurs habe sich etwas erholt, auch wenn die Papiere weiter mit deutlichem Abschlag gehandelt würden. Ein Gradmesser für das Risiko sei indes gesunken.Als vor zwei Wochen die Prämien für Kreditausfallversicherungen - Credit Default Swaps (CDS) - der Deutsche Bank-Aktie über die 2,00-Prozent-Marke gestiegen seien, seien die Papiere des Geldhauses spiegelbildlich in die Knie gegangen. Bis heute sei ungeklärt, ob wirklich Hedgefonds und andere Marktteilnehmer gezielt auf fallende Kurse gesetzt hätten.Darauf deute zumindest hin, dass die Deutsche Bank in diesen Tagen bei Twitter zu den Trendthemen gehört habe. Verschiedene Tweets und Posts hätten größere Probleme bei dem Finanzinstitut nahegelegt, die sich bis heute nicht bestätigt hätten.Zwar liege der Preis für 5-jährige CDS-Kontrakte auf die Deutsche Bank mit 1,57 Prozent weiterhin über dem Schnitt der europäischen Peergroup. Jedoch habe der Wert in der Spitze vor zwei Wochen deutlich über 2,00 Prozent erreicht. Andere Banken wie die Banco BPB oder die Raiffeisenbank International würden zudem höhere Prämien aufweisen, Spitzenreiter in Europa sei die Deutsche Bank auf jeden Fall nicht.Charttechnisch gelte es die 9,00-Euro-Marke zu verteidigen. Die Deutsche Bank-Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link