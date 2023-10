Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



10,55 USD -1,40% (09.10.2023)



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie könne heute im frühen Handel zulegen. Aktuell beherrsche die Lage im Nahen Osten und mögliche Konsequenzen die Märkte, wobei es nun zu einer ersten Erholung komme. Bei dem Geldhaus stünden aber in zwei Wochen auch Quartalszahlen an, was den Fokus auf die Schätzungen lenke.Das Jahr 2023 befinde sich nun im vierten Quartal. Blickt man auf den Sektor der europäischen Banken, dann zeige sich eine positive Performance von bisher 11,6 Prozent. Die Aktie der Deutschen Bank habe im selben Zeitraum aber 4,9 Prozent verloren. Könnten die Quartalszahlen am 26. Oktober die Wende bringen?Im Mittel würden die Analysten nur einen Nettogewinn von 1,05 Milliarden Euro erwarten. Das wäre weniger als im Vorjahr mit 1,21 Milliarden Euro. Die Schätzungen für das Finanzinstitut würden dennoch weit auseinandergehen. Durchschnittlich werde dem Papier auf Sicht von zwölf Monaten ein Kursziel von 13,41 Euro zugebilligt, was noch einem Ertragspotenzial von 35 Prozent entsprechen würde.Das höchste Kursziel sei vom Mittelwert aber ein gutes Stück entfernt: Christopher Hallam von Goldman Sachs rechne mit 19,20 Euro bei der Aktie. Dem gegenüber stehe Piers Brown von der HSBC. Er habe zwar eine Halten-Empfehlung für die Deutsche Bank-Papiere ausgesprochen, das Kursziel von 9,80 Euro sei aber das niedrigste.Die Notierung springe im heutigen Intraday-Handel wieder über die 50-Tage-Linie bei 10,00 Euro. In den letzten Handelstagen habe sich der Kurs aber genau dort nicht für eine klare Richtung entscheiden können. Durch die Eskalation im Nahen Osten dürfte die Volatilität an den Märkten erhöht bleiben, was besonders Finanzwerte betreffen dürfte.Die Deutsche Bank-Aktie bleibt gerade im aktuellen Umfeld eine Halteposition, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp liege unverändert bei 7,50 Euro. (Analyse vom 10.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link