Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank werde aller Voraussicht nach am letzten Handelstag des Jahres leicht im Minus schließen und damit auch das Gesamtjahr mit einem Verlust beenden. Immerhin habe sich die Aktie des Branchenprimus deutlich besser geschlagen als der Gesamtmarkt, der auf ein Jahresminus von zwölf Prozent zusteuere.Rund drei Stunden vor Handelsschluss auf Xetra notiere die Aktie der Deutschen Bank bei 10,616 Euro und damit seit Jahresbeginn genau 3,61 Prozent im Minus. Unter Berücksichtigung der Dividendenzahlung von 20 Cent je Aktie im Mai bleibe trotzdem noch ein kleiner Jahresverlust von rund 1,6 Prozent.Gegenüber dem DAX sei das immerhin ein Renditevorsprung von etwas mehr als zehn Prozentpunkten. Die Deutsche Bank habe in diesem Jahr von der Zinswende inklusive vier Zinsanhebungen der EZB binnen eines halben Jahres profitiert. Im kommenden Jahr seien weitere Zinsschritte der Notenbanker geplant, was dem Institut zusätzlichen Rückenwind verleihen dürfte.Auf Basis der bei Bloomberg genannten Schätzungen sei die Aktie immer noch günstig. Das KGV solle bis 2024 auf 4,8 sinken und die Dividendenrendite im gleichen Zeitraum auf 5,5 Prozent steigen. Damit sei sie auch günstiger bewertet als beispielsweise die Commerzbank, die den Bloomberg-Schätzungen nach auf ein 2024er KGV von 6,3 komme.Die steigenden Zinsen hätten der Deutschen Bank gut getan. Jetzt gelte es das Umfeld zu nutzen und im kommenden Jahr die steigenden Einnahmen sinnvoll zu investieren. Dann seien höhere Kurse nur eine Frage der Zeit. (Analyse vom 30.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link