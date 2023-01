Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,966 EUR +0,10% (18.01.2023, 12:58)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,966 EUR +0,23% (18.01.2023, 12:43)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,91 USD (17.01.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) zugreifen.Die Aktie der Deutschen Bank könnte heute die Marke von 12,00 Euro endlich überwinden. Im schwachen Marktumfeld schiebe sich das Papier sukzessive nach oben. In zwei Wochen liefere das Geldhaus dann die lange erwarteten Quartalszahlen. Diese würden auch die Entwicklung der Sanierungsbemühungen im letzten Jahr aufzeigen.Gelinge es, die lange in Sichtweite liegende 12-Euro-Marke demnächst zu knacken, kämen die nächsten Hürden darüber in den Fokus. Die nächsten kurzfristigen Etappenziele lägen dann an der Horizontalen bei 12,60 Euro und darüber am 2022er Hoch bei 14,64 Euro.Die gemischten Zahlen der US-Konkurrenz bei der Bilanzsaison würden zumindest zeigen, dass der Handel mit Anleihen, Währungen und Zinsen auch im vierten Quartal für Überraschungen habe sorgen können. In diesem Segment dürfte die Deutsche Bank laut Schätzungen ebenfalls gut abgeschnitten haben. Das Segment des Aktienhandels habe die Bank hingegen 2019 aufgegeben. Hier hätten zuletzt viele Wettbewerber geschwächelt.Die Aktie ist noch immer günstig bewertet, Anleger greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: