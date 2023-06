Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,895 EUR +0,01% (05.06.2023, 09:44)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,894 EUR +0,32% (05.06.2023, 09:29)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,60 USD +2,71% (02.06.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Ende der vergangenen Woche hätten insbesondere Finanztitel deutlich zugelegt. Ein wesentlicher Grund dürfte die Einigung beim Thema Schuldenübergrenze in den USA gewesen sein. Nach wochenlangem Streit habe auch der Senat am Donnerstag dem Kompromiss zugestimmt. Die Aktie der Deutschen Bank profitiere stark.Am Freitag hätten die Papiere der Deutschen Bank rund drei Prozent höher geschlossen. Denn ein Zahlungsausfall der größten Volkswirtschaft der Welt, der heute eingetreten wäre, sei ausgeblieben. In nahezu letzter Minute habe der Senat dem Kompromiss zwischen Demokraten und Republikanern zugestimmt.Demnach werde die Schuldenobergrenze bis 2025 ausgesetzt, während gleichzeitig die geplanten staatlichen Ausgaben in den kommenden beiden Jahren deutlich beschränkt würden. Damit wäre dieses Thema aus dem Präsidentschaftswahlkampf kommendes Jahr herausgehalten.Investierte Anleger bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: