Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe in den vergangenen Tagen ordentlich Federn lassen müssen und nähere sich nun der 9,00-Euro-Marke an. Charttechnisch bleibe die Situation weiter brenzlig. Positiv sei hingegen nun ein neue Analystenstudie.Am vergangenen Freitag hätten europäische Bankwerte unter den trüben Zahlen der europäischen Einkaufsmanagerindices gelitten. Diese seien schlechter als erwartet ausgefallen. Neben der Industrie schwächle nun auch der Dienstleistungssektor, der sich in den letzten Monaten noch relativ robust gezeigt habe.Auch der vielbeachtete ifo-Geschäftsklimaindex habe gestern in dieselbe Richtung gezeigt: Nach einem Rückgang im Mai sei das Stimmungsbarometer nun erneut gesunken. Nach 91,5 Punkten im Vormonat seien im Juni nun 88,5 Punkte erreicht worden. Das heiße, dass Unternehmen in den kommenden sechs Monaten schlechtere Geschäfte als noch zuletzt erwarten würden.Negative Konjunkturmeldungen seien für Geldhäuser wie die Deutsche Bank tendenziell belastend. Trotz des insgesamt eingetrübten Konjunkturausblicks in Deutschland und Europa bleibe indes Star-Analyst Kian Abouhossein von JPMorgan positiv gestimmt für die Aktie. Im Rahmen einer Branchenstudie habe er sein Rating auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15,00 Euro bestätigt.Aktuell gebe es wenig Impulse bei der Deutsche Bank-Aktie. Die Q2-Zahlen würden erst in einem Monat, am 28. Juli, erwartet. Das Chartbild ist mittlerweile stark angeschlagen, daher sehen Anleger von einem Neueinstieg ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Investierte sollten den Stopp bei 7,70 Euro am Auge behalten. (Analyse vom 27.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link