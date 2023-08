Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach der überraschenden Ankündigung einer Sondersteuer für Übergewinne von Banken in Italien seien Finanzwerte am Dienstag europaweit unter Druck geraten. Besonders deutlich sei es für die Papiere italienischer Banken nach unten gegangen: UniCredit brachen um fast sechs Prozent ein und Intesa Sanpaolo um fast sieben Prozent.Mit dieser neu eingeführten 40-prozentigen Steuer hoffe die italienische Regierung, "einige Milliarden" Euro einzunehmen, um wiederum die Bürger zu entlasten, habe Italiens stellvertretender Ministerpräsident und Lega-Chef Matteo Salvini am Montagabend nach einer Kabinettssitzung gesagt. Die Maßnahme gelte für das Jahr 2023.Italienische Geldhäuser würden wegen hoher Zinsen auf Kredite zurzeit große Gewinne machen. Die neue Maßnahme ziele nach Salvinis Worten auf die Unterstützung von Familien und Unternehmen, die von Inflation und Zinserhöhung stark betroffen seien. Die Einnahmen aus der neuen Steuer sollten etwa zur Unterstützung von Hypotheken-Kreditnehmern und zur Senkung von anderen Abgaben verwendet werden.Der STOXX Europe 600 Banks sei als Schlusslicht im europäischen Branchentableau um knapp 3,5 Prozent gefallen. An der Börse in Frankfurt sei es für die Commerzbank-Aktie um 3,3 Prozent abwärts gegangen, die Deutsche Bank-Aktie sei um 3,8 Prozent gesunken.Der Schritt sei insgesamt negativ für italienische Banken. Die Kapitalquoten seien aber hoch genug, um die Ausschüttungen an die Aktionäre zu gewährleisten. An der Einstufung "Overweight" für Intesa und UniCredit ändere sich daher nichts. Zudem könnte die Steuer noch angepasst werden.In Deutschland sei eine Übergewinnsteuer für Banken derzeit kein Thema. Daher sei es denkbar, dass die Abschläge bei Deutscher Bank und Commerzbank in den nächsten Tagen wieder aufgeholt würden. Beide Aktien sind laufende Empfehlungen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.08.2023)Mit Material von dpa-AFX.