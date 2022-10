Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Angst um eine mögliche Schieflage der Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800) habe über das verlängerte Wochenende in den Sozialen Medien hohe Wellen geschlagen. Gestern sei die Aktie dann auf einem Rekordtief gehandelt worden.Im Zuge der Sorgen um die Credit Suisse sei die Deutsche Bank-Aktie im gestrigen Feiertagshandel ebenfalls zwischenzeitlich unter die Räder geraten. Banktitel seien generell in Mitleidenschaft gezogen worden, die Deutsche Bank aber besonders.Der DAX-Titel habe im Intraday-Handel mehr als fünf Prozent verloren, habe dann die Verluste aber wieder wettmachen können und habe fast unverändert geschlossen. Die Probleme der Credit Suisse hätten die Anleger hier also nur kurz beschäftigt.Tatsächlich sei die Situation der Konkurrenten auch nicht vergleichbar. Die Credit Suisse scheine Probleme beim Risikomanagement zu haben, die Investmentbank gelte als überdimensioniert. Die Deutsche Bank habe in den letzten Quartalen hingegen bewiesen, dass man eingegangene Positionen gut managen könne. Es würden Milliardengewinne eingefahren, die Credit Suisse habe hohe Verluste geschrieben.Angesichts der vergrößerten Unsicherheiten dränge sich derzeit aber kein Neueinstieg auf. Investierte bleiben dabei und beachten den Stopp bei 6,90 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link