Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,504 EUR -1,89% (05.01.2023, 09:36)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,504 EUR -1,66% (05.01.2023, 09:21)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,47 USD +6,45% (04.01.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Jahr 2022 sei abgeschlossen und damit wohl vorerst die Sanierung der Deutschen Bank. Zwar gebe es noch keine Zahlen für das vierte Quartal. Aber die Aktie sei kraftvoll in das neue Jahr gestartet und habe gestern zu den besten Werten im Leitindex DAX gehört. Heute lege das Papier indes den Rückwärtsgang ein.Gestern habe die Aktie der Deutschen Bank bei 11,69 Euro und damit 5,3 Prozent im Plus geschlossen. Nach Vonovia sei das Papier damit der zweitbeste Wert im DAX gewesen. Zum Jahresauftakt würden der Branche ein positiverer Blick auf die zu erwartende Wirtschaftsentwicklung 2023 und Signale der FED, die auf eine Verlangsamung bei der Straffung der Geldpolitik hindeuten würden, helfen.Die Notierung der Deutschen Bank habe mit diesem Rückenwind den seit 2007 bestehenden Abwärtstrend bei 10,20 Euro geknackt. Das sei allerdings unter niedrigem Handelsvolumen geschehen. Damit könnten Rücksetzer nicht lange auf sich warten lassen. Lege die Aktie wieder den Vorwärtsgang ein, lägen die nächsten Ziele bei über 12,00 Euro.Das neue Jahr sei positiv für die Aktie der Deutschen Bank gestartet. Nach dem Ende der Restrukturierung sollten die Sanierungserfolge 2023 deutlicher werden. Bisher sei das Papier für das, was das Team um CEO Christian Sewing erreicht habe, immer noch unterbewertet gewesen. Davon zeuge vor allem das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,4 im Vergleich zur Peergroup von 0,7.Spekulativ-orientierte Anleger greifen an schwachen Tagen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link