Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,339 EUR +0,76% (08.09.2022, 11:55)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,359 EUR +2,00% (08.09.2022, 11:40)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,51 USD +0,08% (18.10.2021, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können mutige Anleger in die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) noch einsteigen.Sewing sehe die Deutsche Bank mit der vorgesehenen Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten gut aufgestellt. Er könne mit dem Umfang "sehr gut schlafen", habe Sewing am Mittwoch auf der "Handelsblatt"-Bankentagung in Frankfurt gesagt. Die Deutsche Bank habe ihre Prognose für die Risikovorsorge in diesem Jahr Ende April wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine von 0,2 Prozent auf 0,25 Prozent des durchschnittlichen Kreditvolumens heraufgesetzt."Wir werden sicherlich eine höhere Insolvenzzahl sehen, wir werden auch sicherlich dieses Jahr höhere Kreditausfälle sehen", habe Sewing weiter mit Blick auf die deutsche Wirtschaft insgesamt gesagt. "Aber alles in einem Rahmen, was meines Erachtens gut verkraftbar ist." Die Banken hätten gut vorgesorgt.Zu höheren Erträgen für die europäischen Banken dürfte indes die Zinswende der EZB sorgen. Die mit Spannung erwartete Sitzung der EZB stehe heute an. Nach ihrer im Juli eingeleiteten Zinswende wegen der Rekordinflation stehe die EZB vor der nächsten großen Zinserhöhung. An den Börsen sei zuletzt spekuliert worden, ob die Notenbanker im Kampf gegen die galoppierende Inflation sogar einen bislang unvorstellbaren Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten beschließen könnten. Eine so starke Zinsanhebung habe es im Euro-Währungsraum noch nie gegeben.Die Aktie der Deutschen Bank lege heute im Vorfeld der EZB-Entscheidung kräftig zu. Positiv seien auch die Aussagen von Sewing zur Risikovorsorge des Geldhauses zu werten. Im schlimmsten Fall dürfte ohnehin der Staat mit Milliarden in die Bresche springen und ähnlich wie in den Lockdowns die Bankenbranche vor großen Verlusten abschirmen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link