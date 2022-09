Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,075 EUR -1,28% (16.09.2022, 11:58)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,089 EUR -1,55% (16.09.2022, 11:44)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,18 USD +2,34% (15.09.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Während DAX und Co unter der hohen Inflation leiden würden, würden Geldhäuser vom Gegensteuern der Notenbanken über kräftige Zinserhöhungen profitieren. Nach einem zuletzt recht starken Auftritt mit steigenden Kursen, würden die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) vor dem Wochenende erstmal eine Verschnaufpause einlegen. Eine Bestandsaufnahme!Die EZB habe in einem historischen Schritt den Leitzins um 75 Bp angehoben. Die US-Notenbank dürfte die eingeleitete Zinswende in der kommenden Woche ebenfalls fortsetzen. Profiteure dieser Entwicklung dürften auch die Banken sein. Denn die Extra-Erträge der Geldhäuser durch die Zinswende würden immer weiter ansteigen.Ein Blick auf die Charts zeige: Die Aktien der heimischen Branchenvertreter seien in den letzten Wochen entsprechend geklettert. Die Deutsche Bank-Aktie kratze inzwischen am Widerstandsbereich um neun Euro. Dank des neuen Schwungs stehe die Chance nun gut, dass die Hürde nach einer kurzen Verschnaufpause überwunden werden könne. Ein nachhaltiger Ausbruch würde die bereits eingeleitete mittelfristige Trendwende erneut bestätigen und einen Anstieg Richtung zehn Euro ermöglichen.Sowohl die Deutsche Bank-Aktie als auch die Commerzbank-Aktie würden eine gute Figur abgeben und seien eine Wette auf die anhaltende Zinswende. Investierte bleiben dabei, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Trader könnten die entsprechenden Kaufsignale kurzfristig handeln. (Analyse vom 16.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: