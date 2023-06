Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,338 EUR -0,92% (20.06.2023, 12:04)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,326 EUR -0,84% (20.06.2023, 11:50)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,42 USD -1,79% (19.06.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe gestern tiefer mit einem Minus von 1,1 Prozent geschlossen. Damit habe sich der Kurs weiter von zweistelligen Niveaus entfernt und steuere eher auf die Marke von 9,00 Euro zu. An einer hartnäckigen Unterstützungszone könnte es nun zur Entscheidung kommen. Fundamental seien die Papiere zwar günstig bewertet, aber das zähle derzeit wenig.Die Deutsche Bank habe Ende vergangenen Jahres ihre seit 2019 laufende Sanierung erfolgreich abgeschlossen und sich neue Ziele bis 2025 gegeben. Nun zeige sich aber, dass die Dynamik in der Investmentbank langsam nachlasse. Bereits mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 sei es zu einer IPO-Flaute gekommen.Nun schwächele auch noch das Handelsgeschäft mit festverzinslichen Wertpapieren, wo die Deutsche Bank in der Vergangenheit stärker als bei M&As gewesen sei. Kürzlich habe Finanzvorstand James von Moltke von einem Rückgang der Erträge im zweiten Quartal gesprochen, der die Schätzungen der Analysten von bisher zwölf Prozent klar übertreffen könnte. Denn die Bank selbst erwarte jetzt 15 bis 20 Prozent weniger Erlöse in dem Segment.Im Frühjahr sei das Institut auch noch in den Abwärtssog der US-Regionalbanken geraten, als der Kurs an einem Freitag im Intraday-Handel mehr als zehn Prozent verloren habe - ohne erkennbaren Grund. Das zeige, wie fragil die Deutsche Bank noch immer von vielen Marktteilnehmern wahrgenommen werde.Die Deutsche Bank-Aktie stehe kurz vor der nächsten Unterstützung auf Höhe von 9,31 Euro. Dort lägen mehrere Verlaufshochs aus dem Herbst 2022. Die Unterstützungszone gehe bis auf 9,13 Euro. Danach werde es ungemütlich, denn dann würde die Marke von 9,00 Euro in Sichtweite kommen.Investierte Anleger bleiben dabei und setzen darauf, dass sich die günstige Bewertung (KGV 5) mittelfristig auflöst und somit der Kurs wieder auf zweistellige Niveaus steigt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. Ein Neueinstieg dränge sich aufgrund des Chartbildes aber nicht auf. (Analyse vom 20.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link