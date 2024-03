Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Aktie der Deutschen Bank habe es zuletzt wenig News und daher auch keine nennenswerten Impulse gegeben. Das könnte sich aber nun ändern, denn die Aktie stehe kurz vor einem wichtigen Break. Rückenwind dafür komme aktuell von verschiedenen Seiten.Das Jahreshoch der Deutsche Bank-Aktie liege bei 12,80 Euro und im Intradayhandel habe der Kurs die Hürde heute genommen. Bestätige sich das Kaufsignal auf Schlusskursbasis, dann wäre der Weg für Kurse über 13,00 Euro frei. Die nächsten Verlaufshochs lägen bei rund 13,60 Euro aus dem Jahr 2022.Positiv für die deutsche Finanzbranche seien die Nachwirkungen der Zahlenvorlage der Pfandbriefbank. Diese habe gestern ihre endgültigen Zahlen veröffentlicht - negative Überraschungen seien ausgeblieben. Kurzfristig müsse die Risikovorsorge nicht erhöht werden. Da die Deutsche Bank ebenfalls bei US-Büroimmobilien engagiert sei, wirke das entlastend.Nach wie vor sei die Aktie zudem mit einem KGV von 6 bis 7 für 2024 unterbewertet im Vergleich zu den europäischen Peers mit 8. Irgendwann sollte sich diese Bewertungslücke schließen, zumal der Vorstand das Finanzinstitut wieder zu nachhaltiger Profitabilität geführt habe.Bestätige sich der Ausbruch über das bisherige Jahreshoch auf Schlusskursbasis, dann hätte die Aktie ein neues Kaufsignal geliefert. Das wäre der Impuls, auf den "Der Aktionär" gewartet habe. Anleger sollten dann zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. Der Stopp bei 9,00 Euro bliebe davon unberührt. (Analyse vom 08.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link