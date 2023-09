Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,35 EUR +3,09% (27.09.2023, 10:11)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,298 EUR +1,98% (27.09.2023, 09:56)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,60 USD -0,84% (26.09.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem verhaltenen Marktumfeld könne sich die Aktie der Deutschen Bank heute im frühen Handel deutlich nach oben absetzen. Positiv dürfte sich die Einigung der Tochter DWS Group in den USA mit der Börsenaufsicht beim Thema Greenwashing auswirken. Könne die Aktie das Plus halten oder noch ausbauen, dann würden wichtige Kursmarken winken.Die Vermögensverwaltungstochter DWS Group habe sich nach etwas mehr als zwei Jahren mit der US-Börsenaufsicht SEC auf eine Beilegung der Rechtsstreitigkeiten zu Nachhaltigkeitsaspekten bei eigenen Produkten einigen können. Dafür seien rund 23,5 Millionen Euro Bußgeld gezahlt worden. Auch wenn das deutlich mehr sei als die 3,8 Millionen Euro, die Goldman Sachs im vergangenen Jahr für Greenwashing-Vorwürfe habe zahlen müssen, habe doch über die Summe große Unsicherheit geherrscht.Nun sei das größte Rechtsrisiko für die DWS Group ausgeräumt und eine Sonderdividende von einer Milliarde Euro für das Geschäftsjahr 2023 werde wahrscheinlicher. Da die Deutsche Bank rund 80 Prozent der Anteile an der DWS halte, würde sie davon stark profitieren.Mit den positiven News im Rücken habe sich die Deutsche Bank-Aktie bereits gestern von der 50-Tage-Linie bei 10,01 Euro klar absetzen können. Nun komme die 200-Tage-Linie bei 10,26 Euro in Sicht. Würde hier ein deutlicher Ausbruch erfolgen, hätte das eine weitaus größere Relevanz. Es würde ein frisches Kaufsignal geliefert. Zuletzt habe der gleitende Durchschnitt Ende Juli nachhaltig überwunden werden können, kurz darauf sei die Aktie aber wieder unter die Linie zurückgefallen.Investierte Anleger bleiben dabei, ein Neueinstieg ist nach einem deutlichen Chartsignal eine Überlegung wert, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link