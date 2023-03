Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,444 EUR -0,56% (23.03.2023, 10:24)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,492 EUR -1,57% (23.03.2023, 10:09)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,28 USD -2,93% (22.03.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die FED habe am Mittwochabend den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte angehoben. Was Anlegern weniger gut gefallen sei, seien dabei die Aussagen zur Einlagensicherung in den USA gewesen. Nach anfänglichen Kursgewinnen habe an der Wall Street die Richtung gedreht. Auch die unter die Räder gekommene Aktie der Deutschen Bank kämpfe jetzt mit einer wichtigen Hürde.Nach der mühsam ausgehandelten Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse durch die Schweizer Großbank UBS herrsche an den Finanzmärkten weiter Unruhe. Während Experten anfänglich im Schnitt mit einer Erhöhung um 50 Basispunkte gerechnet hätten, scheine die Notenbank der Unsicherheit im Finanzsektor mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte so nun Rechnung zu tragen.Die technische Lage bei der Aktie der Deutschen Bank bleibe derweil aber noch immer kritisch. Nachdem sie seit ihres Verlaufshochs im Januar bei 12,36 Euro in der Spitze 32 Prozent verloren habe, habe sie bisher kaum ihre Verluste wieder einholen können.Nach einer leichten Gegenbewegung notiere der Titel nun an einem massiven Widerstandsbereich. Dieser spanne sich an der 200-Tage-Linie bei 9,72 Euro, der langfristigen Abwärtstrendlinie bei 9,80 Euro sowie der runden 10-Euro-Marke auf. Gelinge es der Aktie nicht innerhalb der nächsten Tage diesen Bereich unter hohem Handelsvolumen zu überwinden, müssten Anleger mit weiteren Rücksetzern rechnen. Halt biete der nächste Unterstützungsbereich bei 9,30 Euro, darunter warte das nächste Auffangnetz bei rund 8,20 Euro.Anleger bleiben aktuell an der Seitenlinie, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link