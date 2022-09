Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,822 EUR +1,36% (09.09.2022, 12:11)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,828 EUR +2,06% (09.09.2022, 11:57)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,71 USD +5,19% (08.09.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die EZB habe gestern die Markterwartungen getroffen und den Leitzins so kräftig wie noch nie in der Geschichte des Euro erhöht. Der Gesamtmarkt habe das dennoch erstmal verdauen müssen. Viele Aktien aus der Finanzbranche hätten hingegen in den Rally-Modus geschaltet. Dazu zähle auch die Deutsche Bank-Aktie, die heute weiter Gas gebe.Nach den starken Kursauschlägen während der vergangenen Tage sei auch ein Rücksetzer unter die Unterstützungszone bei 8,15 Euro denkbar gewesen. Ein Bruch des Supports hätte ein Verkaufssignal zur Folge gehabt. Doch das sei nicht passiert, obwohl seit mehr als einer Woche kein Gas mehr über die Pipeline Nord Stream 1 aus Russland komme.Stattdessen habe spätestens seit Mitte dieser Woche die EZB-Entscheidung im Fokus gestanden. Gestern hätten die Währungshüter mit einer Anhebung des Leitzinses um 0,75 Prozent einen historischen Schritt verkündet. Der Wirtschaftsausblick auf die Eurozone sei pessimistisch ausgefallen, was mehr Zinsschritte als bisher gedacht notwendig machen könnte.Für die Deutsche Bank sei das aktuell eine gute Nachricht. Der Kurs habe sich von der 8-Euro-Marke lösen und gestern die 50-Tage-Linie bei 8,35 Euro knacken können. Seitdem laufe der Kurs wie an der Schnur gezogen nach oben. Aktuell kämpfe die Notierung mit dem GD100 bei 8,98 Euro.Mutige können noch einsteigen, der Stopp verbleibt bei 5,90 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link